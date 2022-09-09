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بلطجية يعتدون على طالب! (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2022 | 13:22
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى للاعتداء على طالب جامعي في سنتر الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد في مصر.

وتعرض طالب جامعي يدعى محمود محمد، بالشيخ زايد الحي الأول يبلغ من العمر 22 عاما، وشخصان آخران للضرب والاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من البلطجية، بواسطة أسلحة بيضاء وكلاب بوليسية، حيث تفاجأ الشبان بهم يقتحمون السنتر بالشيخ زايد ويتعدون على المتواجدين بغرض المشاجرة مع أحد الأشخاص بالمول، وعقب دخولهم أمسكوا بشقيقين أثناء محاولتهما الفرار وتدخل الشاب للدفاع عنهما لكنه تعرض للاعتداء.
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