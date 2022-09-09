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برجك اليوم

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:00
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الحمل
 
تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته
 
 
الثور
 
يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جداً
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الجوزاء
 
لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتماً إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يوماً
 
 
السرطان
 
قد تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة
 
الاسد
 
يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك
 
 
العذراء
 
وضعك المالي جيّد ويخوّلك الانطلاق في استثمارات تدرّ عليك الربح وتشجعك على خوض غمار جديد
 
 
الميزان
 
تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع
 
العقرب 
 
تتأقلم سريعاً مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان
 
 
القوس
 
فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقاً
 
 
الجدي
 
لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا سيؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية
 
الدلو
 
يدخل جوبيتر إلى موقع مناسب لك هو الميزان ويفتتح دورة من الحظ تستمر سنة بكاملها، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك
 
الحوت
 
بانتظارك يوم عمل طويل ومرهق فلا تضيّع وقتك على أمور غير مهمة
 

 
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