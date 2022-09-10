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منوعات
"مؤثر" أردني يهزّ مواقع التواصل محاولاً الانتحار على "إنستغرام"!
Lebanon 24
10-09-2022
|
02:00
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أشعلت محاولة انتحار الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أميس الغول على منصة إنستغرام مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال مصدر من الأمن الأردني، إن رجال الأمن العام وصلوا للناشط أميس الغول، وهو بصحة جيدة.
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وبين المصدر عقب تداول أنباء عن محاولة انتحاره، الخميس، أنه سيتم إرساله للمستشفى للاطمئنان على صحته ومن ثم الاستماع لأقواله حول الحادثة.
وكان الغول قد خرج عبر خاصية الـ "ستوري" على منصة الإنستغرام بفيديوهات على حسابه الشخصي وهو يحاول الانتحار بتناول عدد كبير من حبوب أدوية مختلفة.
وقال الغول، خلال المقاطع التي قام بمشاركتها "أنا زلمة (شخص) حاب أشوف ربنا"، وظهر وهو ينطق الشهادتين ويتناول العديد من جرعات الأدوية المختلفة.
يذكر أن الغول قام بحذف الحالة "الستوري" من حسابه الخاص على الإنستغرام.
في وقت سابق، أقر مجلس النواب الأردني قانوناً يجرّم الإنتحار، فالقانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مئة دينار أردني (140 دولارا) والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر لكل من يحاول الإنتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي، في حين لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن "غير العامة".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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