8 قرى إيطالية ساحرة لا بدّ من زيارتها.. تعرفوا عليها!







وفي الواقع، هناك أكثر من 5 آلاف قرية في البلاد، تُعرف بطعامها الرائع ومناظرها الطبيعية الجميلة وعدد سكانها القليل.

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وفيما يلي، إليك 8 قرى إيطالية رائعة ربما لم تسمع بها من قبل. هناك العديد من القرى الجميلة في الدولة الأوروبية التي تستحق زيارتها، غير معروفة إلى حد كبير، حتى بين بعض الإيطاليين.وفي الواقع، هناك أكثر من 5 آلاف قرية في البلاد، تُعرف بطعامها الرائع ومناظرها الطبيعية الجميلة وعدد سكانها القليل.وفيما يلي، إليك 8 قرى إيطالية رائعة ربما لم تسمع بها من قبل.





تعد أحد أفضل الأسرار المحفوظة في منطقة لاتيوم، وهي مكان رائع لزيارته ليوم واحد انطلاقًا من روما.



تقع البلدة على قمة تل يطل على بحيرة تورانو الاصطناعية، التي بناها الزعيم الفاشي الإيطالي، بينيتو موسوليني، حيث تقع على السكان المحليين مسترخين على مقاعد حجرية تحت أشعة الشمس، أو يسبحون في المياه الفيروزية المتلألئة.



وتعد ساحة البلدة الصغيرة مكانًا مثاليًا لتناول طعام الغداء أو شرب قهوة إسبريسو سريعة.



ويتم تقديم الأسماك الطازجة في الحانات الواقعة على ضفاف البحيرة، التي تتميّز بشرفات أرضية بانورامية مفتوحة. كاستيل دي توراتعد أحد أفضل الأسرار المحفوظة في منطقة لاتيوم، وهي مكان رائع لزيارته ليوم واحد انطلاقًا من روما.تقع البلدة على قمة تل يطل على بحيرة تورانو الاصطناعية، التي بناها الزعيم الفاشي الإيطالي، بينيتو موسوليني، حيث تقع على السكان المحليين مسترخين على مقاعد حجرية تحت أشعة الشمس، أو يسبحون في المياه الفيروزية المتلألئة.وتعد ساحة البلدة الصغيرة مكانًا مثاليًا لتناول طعام الغداء أو شرب قهوة إسبريسو سريعة.ويتم تقديم الأسماك الطازجة في الحانات الواقعة على ضفاف البحيرة، التي تتميّز بشرفات أرضية بانورامية مفتوحة.

فراسو سابينو



هناك بعض التحديات للوصول إلى هذه القرية، لأنك قد تضيع في الطرق الريفية، أو ينتهي بك الأمر في ملاذ بوذي على الطريق.



ولكن، تعود قرية فراسو سابينو إلى العصور الوسطى، وهي تستحق الزيارة حتمًا.



تقع في أعماق منطقة لاتيوم الإيطالية، وبالقرب من مدينة رييتي، وهي بمثابة عودة إلى الحقبات الزمنية الأكثر بساطة.



انسَ الحانات والمطاعم الصاخبة، فمن المحتمل أن يكون عرض Sfilata Frasso - Moda e Riciclo، هو الحدث المهم الوحيد في البلدة.



ويذكر أنه عرض أزياء بيئي يضم فساتين مصنوعة من عناصر معاد تدويرها مثل الزجاجات البلاستيكية، وكبسولات القهوة الفارغة.

كامبيغليا ماريتيما



تقع هذه القرية على قمة تل في إقليم توسكانا، وتطل على الشواطئ الجميلة لساحل ايتروسكان الشهير.



ويتوجه رواد الرحلات النهارية إلى قرية كامبيغليا ماريتيما بحثًا عن الهدوء، والطبيعة، والنبيذ الرائع.



وتطل قلعة روكو المسوّرة من القرون الوسطة على هذه البلدة، وتحيط بها المساحات الخضراء، في حين أن منطقتها القديمة عبارة عن متاهة من الأزقة والممرات الضيقة المرصوفة بالحصى.

لوسيرنا



تقع لوسيرنا في أعالي جبال الألب في منطقة ترينتو، وهي مكان فريد يصعب تصديق وجوده.



وتُعتبر القرية الصغيرة موطنًا لحوالي 200 شخص من القرويين الذين يتحدثون لهجة قديمة وغير مألوفة جذورها بافارية، تُعرف باسم Cimbro، التي جلبها المستوطنون في العصور الوسطى.



تضم لوسيرنا ممرات تزلج رائعة، ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالأنشطة الشتوية مثل ركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب والمشي لمسافات طويلة بالأحذية الثلجية.

بوبيو



تبدو هذه القرية، التي تقع في إميليا-رومانيا، كأنها موقع تصوير المسلسل التلفزيوني "Game of Thrones".



يتم الترحيب بالزوار من خلال المنظر المهيب لبونتي غوبو، وهو جسر حجري قديم يعبر نهر تريبيا لربط بوبيو بالطريق الرئيسي.



تتميز بوبيو بممرات جميلة تؤدي إلى متاهة من الأزقة المتعرجة، التي تصطف على جانبيها القصور الأرستقراطية.



وهناك أيضًا كاتدرائية بوبيو، وهي كاتدرائية جذابة تحتضن مخطوطات قديمة ثمينة، إلى جانب كنوز أخرى. وبالنسبة إلى أنشطة البلدة، فغالبًا ما تقيم معارض صغيرة تقدم أشهى الأطباق مثل القواقع والعنب والكمأ.

بيتريتولي



قد يأتي اسمها من كلمة قديمة تُترجم إلى "مكان الدفن" باللهجة المحلية، لكن بيتريتولي هي في الواقع وجهة زفاف مرغوبة في الوقت الحاضر.



وتطل بيتريتولي على التلال الخضراء المليئة ببساتين الزيتون وكروم العنب وأشجار التوت، وتوفر إطلالات رائعة على ساحل البحر الأدرياتيكي.

بوتشيري



تعد أكثر المواقع الخلابة التي يمكن زيارتها هي الكهوف الثلجية القديمة، وهي عبارة عن ثلاجات طبيعية بُنيت للحفاظ على الجليد والثلج.



ليس ذلك فحسب، إنما تحتضن القرية أيضًا مجموعة من الكنائس الصغيرة والبيوت على طراز داموسو.

سيفيتا كاستيلانا



بين المعالم الرئيسية التي تحتضنها القرية، كاتدرائية Civita Castellana المكسوة بالفسيفساء، فضلًا عن حصنها المهيب.



وهناك أيضًا العديد من متاجر السيراميك، إضافة إلى جبنة الريكوتا الطازجة ولحم الخنزير الممتاز، والذي يمكن للزائرين شراءه مباشرة من المزارعين.