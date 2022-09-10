الحمل:

قد تنغلق على ذاتك وتستعيد الماضي أو تعيش بعض الهواجس، ما لا ينفع مسيرتك، مطلوب منك طي صفحة الماضي والانطلاق.

الثور:

أبواب كانت مغلقة تفتح أمامك اليوم، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.

الجوزاء:

تحسن التصرف وتوزيع طاقاتك على كل الصعد، وتؤدي مهمة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقومات النجاح.

السرطان:

قد يكون هذا اليوم واعداً على الصعيد المهني، يدعمك بالأحبّاء والمقرّبين، ويفتح أمامك مجالات جديدة.

الأسد:

يجعل هذا اليوم حياتك المهنية جيدة وتتغلب على بعض الهزّات والبلبلات.

العذراء:

سوء تقدير قد يؤدّي إلى ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة، لكن يستحسن تدارك الأمر لعدم الوقوع في الخطأ مجدداً.

الميزان:

تكره كل زميل مادي وتبتعد عنه قدر المستطاع، وتقيم حساباتك إذا كنت أمام خيارات مهنية معيّنة.

العقرب:

تناقش مسألة مالية ملّحة، ويجعلك هذا اليوم تشعر بالاطمئنان على الرغم من كل شيء.

القوس:

في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع بالنسبة إلى إحدى الصفقات المهنية المهمة.

الجدي:

مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

الدلو:

تدفع طباعك السيئة المسؤولين عنك إلى اتخاذ تدابير قاسية وإجراءات استثنائية في غير مصلحتك.

الحوت:

تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

(السومرية)