Advertisement

منوعات

طفلٌ بعمر 9 أعوام يكسبُ ملايين الدولارات.. تقريرٌ يكشف السبب!

Lebanon 24
11-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-989389-637984862832689354.jpg
Doc-P-989389-637984862832689354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعيش طفل أميركي حياة النجوم بعمر 9 سنوات فقط بعد أن بدأ مسيرته المهنية في موسيقى الراب في عام 2017.
 
وبدأت شهرة الطفل ميسيا بينتيلي المعروف باسم سوبر سياه على يوتيوب قبل أن يتفرّع لمتابعة شغفه بالموسيقى. ويشارك الطفل بانتظام مقاطع مضحكة يخدع فيها شقيقيه ووالديه عندما لا يستعرض مواهبه في الراب.
Advertisement

وكسب ميسيا حتى الآن ثروة صافية تقدر بنحو 4.80 مليون دولار، ويشارك بانتظام أسلوب حياته الفاخرة مع نحو 75300 متابع على إنستغرام.

وإذا لم يكن يجلس فوق سيارة بنتلي أو يقف أمام سيارة ماكلارين، يمكنك أن تجده يتجول في أسطوله من السيارات الكهربائية الخارقة المصغرة.

ونجح ميسيا بالفعل في اتخاذ خطوات في مسيرته المهنية تتجاوز سنه بكثير، حيث جذب انتباه بعض الفنانين المعروفين.
 
وقام مغني الراب أوفست أحد أعضاء فرقة ميغوس بالاستعانة به ليقوم بأداء في حفل عيد ميلاد ابنه في وقت سابق من هذا العام. جاء ذلك بعد عيد ميلاده التاسع مباشرة، عندما شارك صورة لتعاونه مع غوتشي إكس بيلنسياغا.

وتفتخر قناة ميسيا المتنامية باستمرار على يوتيوب بحصولها على أكثر من 1.7 مليار مشاهدة، ولكن عندما لا يشارك مقاطع فيديو مع مشتركيه البالغ عددهم 4.22 مليون مشترك، يستمتع التلميذ بالاسترخاء على اليخوت الفاخرة مع أحبائه، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-09-11
10:45 | 2022-09-11
08:00 | 2022-09-11
07:43 | 2022-09-11
07:40 | 2022-09-11
07:30 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website