طفلٌ بعمر 9 أعوام يكسبُ ملايين الدولارات.. تقريرٌ يكشف السبب!

يعيش طفل أميركي حياة النجوم بعمر 9 سنوات فقط بعد أن بدأ مسيرته المهنية في موسيقى الراب في عام 2017.



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وكسب ميسيا حتى الآن ثروة صافية تقدر بنحو 4.80 مليون دولار، ويشارك بانتظام أسلوب حياته الفاخرة مع نحو 75300 متابع على إنستغرام.



وإذا لم يكن يجلس فوق سيارة بنتلي أو يقف أمام سيارة ماكلارين، يمكنك أن تجده يتجول في أسطوله من السيارات الكهربائية الخارقة المصغرة.



ونجح ميسيا بالفعل في اتخاذ خطوات في مسيرته المهنية تتجاوز سنه بكثير، حيث جذب انتباه بعض الفنانين المعروفين. وبدأت شهرة الطفل ميسيا بينتيلي المعروف باسم سوبر سياه على يوتيوب قبل أن يتفرّع لمتابعة شغفه بالموسيقى. ويشارك الطفل بانتظام مقاطع مضحكة يخدع فيها شقيقيه ووالديه عندما لا يستعرض مواهبه في الراب.وكسب ميسيا حتى الآن ثروة صافية تقدر بنحو 4.80 مليون دولار، ويشارك بانتظام أسلوب حياته الفاخرة مع نحو 75300 متابع على إنستغرام.وإذا لم يكن يجلس فوق سيارة بنتلي أو يقف أمام سيارة ماكلارين، يمكنك أن تجده يتجول في أسطوله من السيارات الكهربائية الخارقة المصغرة.ونجح ميسيا بالفعل في اتخاذ خطوات في مسيرته المهنية تتجاوز سنه بكثير، حيث جذب انتباه بعض الفنانين المعروفين.

وقام مغني الراب أوفست أحد أعضاء فرقة ميغوس بالاستعانة به ليقوم بأداء في حفل عيد ميلاد ابنه في وقت سابق من هذا العام. جاء ذلك بعد عيد ميلاده التاسع مباشرة، عندما شارك صورة لتعاونه مع غوتشي إكس بيلنسياغا.



وتفتخر قناة ميسيا المتنامية باستمرار على يوتيوب بحصولها على أكثر من 1.7 مليار مشاهدة، ولكن عندما لا يشارك مقاطع فيديو مع مشتركيه البالغ عددهم 4.22 مليون مشترك، يستمتع التلميذ بالاسترخاء على اليخوت الفاخرة مع أحبائه، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.