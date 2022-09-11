Advertisement

منوعات

نحره أثناء السجود.. جريمة مروعة خلال صلاة الجمعة

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-989458-637985023811061951.jpg
Doc-P-989458-637985023811061951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نحر شاب مصري رجلا يعمل خياطا بسكين داخل مسجد بإحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مسؤول في الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 33 عاما، ذبح الضحية (48 عاما) أثناء أدائه لصلاة الجمعة داخل المسجد الكبير بقرية ميت السودان بسبب خلافات بسيطة بينهما.
Advertisement

وأكد شهود عيان للصحيفة أن "المتهم تربص بالمجني عليه حتى دخل المسجد ثم دخل خلفه وكان المجني عليه في الصف الأول بينما كان المتهم في الصفوف الأخيرة".

وأضافوا أن المتهم استغل انشغال المصلين بالصلاة حتى أصبح خلف المجني عليه مباشرة وأثناء سجوده نحره بسكين كانت بحوزته".

وأشار شهود العيان إلى أن "خلافات بسيطة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب توبيخ الأخير للمتهم لقيامه بالكتابة على الجدران بالقرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:16 | 2022-09-11
23:00 | 2022-09-11
11:00 | 2022-09-11
10:45 | 2022-09-11
08:00 | 2022-09-11
07:43 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website