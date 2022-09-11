25
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نحره أثناء السجود.. جريمة مروعة خلال صلاة الجمعة
Lebanon 24
11-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نحر شاب مصري رجلا يعمل خياطا بسكين داخل مسجد بإحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مسؤول في الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 33 عاما، ذبح الضحية (48 عاما) أثناء أدائه لصلاة الجمعة داخل المسجد الكبير بقرية ميت السودان بسبب خلافات بسيطة بينهما.
Advertisement
وأكد شهود عيان للصحيفة أن "المتهم تربص بالمجني عليه حتى دخل المسجد ثم دخل خلفه وكان المجني عليه في الصف الأول بينما كان المتهم في الصفوف الأخيرة".
وأضافوا أن المتهم استغل انشغال المصلين بالصلاة حتى أصبح خلف المجني عليه مباشرة وأثناء سجوده نحره بسكين كانت بحوزته".
وأشار شهود العيان إلى أن "خلافات بسيطة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب توبيخ الأخير للمتهم لقيامه بالكتابة على الجدران بالقرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
Lebanon 24
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
12:44 | 2022-09-11
11/09/2022 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
07:12 | 2022-09-11
11/09/2022 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
14:37 | 2022-09-11
11/09/2022 02:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
13:35 | 2022-09-11
11/09/2022 01:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
07:43 | 2022-09-11
11/09/2022 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:16 | 2022-09-11
رافعة عملاقة تؤدي الى تحطم احدى السيارات (فيديو)
23:00 | 2022-09-11
برجك اليوم
11:00 | 2022-09-11
5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... (صور)
10:45 | 2022-09-11
دراسة: الفئران تتبلد نتيجة تناول المشروبات الغازية الحلوة
08:00 | 2022-09-11
وجهاً لوجه مع أفعى سامّة قاتلة.. هكذا تحمي نفسك من لدغاتها!
07:43 | 2022-09-11
خلال نومها... شقيقان يقتلان والدتهما بطريقة مروعة
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 06:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 06:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 06:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact