Advertisement

منوعات

امرأة تقتل زوج ابنتها والعثور على جثته محترقة

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-989466-637985040007710465.jpg
Doc-P-989466-637985040007710465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فكت القوى الأمنية في الأردن لغز وفاة شاب ثلاثيني، تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان الأردنية.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة بأن التحقيقات الجنائية الأولية توصلت إلى هوية قاتل الثلاثيني، الذي تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان، وهي حماته (والدة زوجته)، وفق ما نقلت صحيفة "الغد".
Advertisement

 وأشار المصدر إلى أن "المتهمة اعترفت خلال التحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية بينهما"، لافتا إلى أن "الجهات المختصة أخذت عطوة أمنية من ذوي وعائلة المجني علية لمدة ثلاثة أيام، فيما تم أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-09-11
10:45 | 2022-09-11
08:00 | 2022-09-11
07:43 | 2022-09-11
07:40 | 2022-09-11
07:26 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website