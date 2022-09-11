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خلال نومها... شقيقان يقتلان والدتهما بطريقة مروعة

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:43
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أقدم شقيقان على قتل والدتهما في إحدى قرى مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة المصرية، حيث تولى أحدهما شراء كمية من البنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، ثم أضرما النار فيها.

وتبين أن القاتلين أقدما على الجريمة من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة بالمجني عليها.
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وبمواجهتهما اعترفا بقيام المتهم الأول بإحضار البنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم أضرم النار، واعترف بأن شقيقه هو من حرضه على فعل ذلك للحصول على الغرفة التي تسكن بها المجني عليها.
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