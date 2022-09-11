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منوعات
دراسة: الفئران تتبلد نتيجة تناول المشروبات الغازية الحلوة
Lebanon 24
11-09-2022
|
10:45
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توصل فريق من العلماء البرازيليين إلى استنتاج مفاده بأن مشروبات الكولا الغازية ألحقت أضرارا بدماغ الفئران المختبرية وأثارت مشاكل في الذاكرة واضطرابات على مستوى الخلايا.
وأكد العديد من الدراسات أن السكريات الموجودة في المشروبات الغازية تؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد وتسوس الأسنان. وأظهرت الدراسة الجديدة أن التعاطي طويل الأمد للمشروبات الغازية المحتوية على الكولا السكرية قد يرتبط ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ والمشكلات السلوكية.
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وأظهرت دراسة أدمغة الفئران أن كل مَن شرب الصودا أصيب بدرجة ما من الضرر بالقشرة الأمامية، التي تتحكم في الوظائف العقلية الحيوية مثل الانتباه والذاكرة، كما طالت التغيرات السلبية الحُصين الذي يلعب دورا مهما في الذاكرة والتعلم.
قام العلماء أولا بتقسيم الحيوانات إلى 3 مجموعات بسن شهرين و8 أشهر و14 شهرا، ثم تم تقسيم كل مجموعة من هذه المجموعات إلى فئران أعطيت الكولا، والبعض الآخر الماء. وذلك من أجل دراسة كيفية تأثير المشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا، والتي تم اختيارها للدراسة بسبب انتشارها في النظام الغذائي للعديد من البشر المعاصرين.
وبعد 57 يوما، جعل العلماء القوارض تخضع لاختبارات المتاهة، وبعد مرور 10 أيام، قتلت الفئران بطريقة رحيمة حتى يتمكن العلماء من دراسة التغييرات في أدمغتها.
كانت القوارض التي شربت الماء بخير، لكن القوارض التي شربت الصودا لم تكن كذلك. وخلال الاختبارات السلوكية، اتضح أن معظم الفئران التي شربت الصودا، وخاصة الصغيرة التي تتراوح أعمارها بين شهرين و8 أشهر، تعاني من ضعف في الذاكرة، وكقاعدة عامة، ضعف القدرات المعرفية.
المصدر:
روسيا اليوم
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