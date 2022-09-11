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برجك اليوم

Lebanon 24
11-09-2022 | 23:00
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الحمل
ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار
الثور
مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة
الجوزاء
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تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم
السرطان
مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها
الأسد
صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح
العذراء
تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتك
الميزان
وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك
العقرب
توقع يا عزيزي تغيرات أو تشكيلات تحصل في محيط عملك أو في حياتك المهنية
القوس
ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً
الجدي
راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس
الدلو
قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى شعورك بالاستياء أو التعب، كما أن المشكلات المهنية تجعلك إنساناً قلقاً
الحوت
يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك
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