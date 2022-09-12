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منوعات
غضب في بريطانيا... ما علاقة القهوة؟
Lebanon 24
12-09-2022
|
02:00
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أعرب قراء صحيفة The Mirror عن غضبهم لاضطرارهم لشراء قهوة اللاتيه الشائع بخمسة أضعاف سعره، نتيجة لأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا، ورد موسكو الجوابي.
وأفاد أصحاب المقاهي في بريطانيا، بأنه من أجل استمرار العمل خلال موجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، من الضروري رفع سعر كوب اللاتيه من 2.9 إلى 14 جنيها.
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ووفقا لزوجين يمتلكان مقهى بمدينة كنت، سينتهي عقد الكهرباء في المقهى بنهاية العام، وبدلا من 15 ألف جنيه، سيتعين عليهما دفع 69 ألف جنيه، وأوضحا أنه فقط من خلال رفع سعر المشروبات، سيتمكنا من التعامل مع الفواتير الباهظة.
وتساءل MerlinTrotter: "كم عدد فناجين القهوة التي يبيعونها الآن خلال ساعة واحد؟".
وكتب redcat2: "يمكن لأي شركة أن تفرض الإضافات في الأسعار على كل شيء تبيعه، مع ذلك ما يهم هو المبلغ الذي يرغب العملاء في دفعه".
بينما كتب actim: "من الأفضل أن تغلقا المقهى على الفور وتبحثا عن وظيفة جديدة".
وقال Fedupoffalsers: "أربعة عشر جنيها لمشروب اللاتيه، هل هذه مزحة؟ عليك إغلاق المقهى. لن يشتريه أحد بهذا السعر".
وكتب مشارك آخر: "لماذا يحذرون الناس من رفع سعر اللاتيه؟"." نوفوستي"
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