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هذا ما عثر عليه علماء أثناء التنقيب بموقع أثري في ويلز!

Lebanon 24
12-09-2022 | 11:00
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اكتشف فريق من علماء الآثار، المئات من الهياكل العظمية أثناء التنقيب في موقع أثري في ويلز البريطانية، حددوا من بينها رفات جثث لنحو 100 طفل.

 
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ووفق صحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن فريق استكشاف الآثار كانوا يحفرون في منطقة أثرية، ببلدة ”هافرفورد ويست“، جنوب غرب ويلز، وتحديداً في محيط موقع أثري كان يستخدم لتجمع الكهنة ويعرف باسم بدير“سانت سافيور“، والذي يشتبه في أن تاريخه يعود إلى أكثر من 600 عام.

 

ووجدوا بالقرب من هذا الموقع جثث لأطفال، وذلك في منطقة يعتقد أنها أرض مقبرة قديمة. وكشف خبراء الآثار أن ثلث هذه الرفات تعود لأطفال دون سن الرابعة. كما ويوجد في إحدى الجماجم التي تم العثور عليها ثقب، في إشارة إلى تعرض صاحب الجثة، لإصابة في الرأس، ما أدى لوفاته.

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ورجح خبراء الآثار، أن يكون هذا الثقب في الجمجمة، ناجم عن إطلاق قذيفة صاروخية، إذ قد يكون صاحب الجثة تعرض لهذه الإصابة القاتلة، خلال حرب القرون الوسطى في ويلز.

 

وتحدثت وسائل إعلامية بريطانية، بأن موقع "دير سانت سافيور"، تم اكتشافه سابقا بالصدفة، بينما كان عمال بناء يحفرون في المنطقة، لوضع أساس بناء حانة جديدة.

 

بدورها، قالت فران مورفي، مديرة مؤسسة "دايف" للآثار في ويلز: "قد يكون هذا الموقع يضم نحو 300 جثة في أراضي مدافن قديمة، ولكننا لم نتوصل بعد إلى إحصائية دقيقة حول عدد الجثث".

 
المصدر: ارم نيوز
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