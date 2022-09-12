أحمر الشفاه وحقيبة اليد.. رسائل الملكة إليزابيث "السرية" إلى مساعديها

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كشف رجل كان يعمل مساعدا على مقربة من ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، معنى "إشارات سرية" كانت تستخدمها خلال مناسبات معينة.وكان إيان سكوت هانتر، يعمل تابعا للملكة لمدة 8 سنوات، مما يعني أنه كان قادرا على التقاط مراوغاتها الصغيرة وأصبح على دراية بالسلوكيات التي قد لا يلتقطها عامة الناس.وشارك هانتر، في حلقة خاصة من برنامج Antiques Roadshow على متن يخت بريطانيا الملكي، ما كانت تفعله الملكة الراحلة للإشارة إلى استعدادها لمغادرة حدث في مناسبة ما، بحسب ما نقلت صحيفة "مترو".وشوهدت الملكة بأحمر شفاه ذي ألوان زاهية، يميل إلى التجانس مع ملابسها النابضة بالحياة، لكن كان هناك في بعض الأحيان سبب لاستخدامه، بحسب هانتر.وقال: "كانت حقيبتها على جانبها، وعندما تخرج أحمر شفاهها وتضعه من دون مرآة أو أي شيء، فهذه كانت إشارة للسيدات بأنها مستعدة للمغادرة، وحينها سيجمعون كل متعلقاتهم، ويصبحون مستعدين عندما تقف صاحبة الجلالة".إشارة أخرى يُعتقد أن الملكة الراحلة استخدمتها تتعلق بحقيبة يدها، وهو شيء نادرا ما كان الناس يرونها بدونه في الأماكن العامة.ووفقا للمؤلفة والمعلقة الملكية كريستين ماينزر، التي شاركت هذه المعلومات في بودكاست "التقرير الملكي"، التابع لمجلة "نيوزويك"، فإن الملكة إذا قامت بتبديل حقيبتها من ذراع إلى أخرى، فهذا كان يعني أنها تشير إلى المساعدات من حولها بأنها تريد أن يأتي شخص ما ليقطع المحادثة.(الحرة)