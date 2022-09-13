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منوعات
مشاكل محتملة... هذا ما تم كشفه عن صحة الملك تشارلز الثالث
Lebanon 24
13-09-2022
|
01:06
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كشف طبيب عن الظروف الصحية المحتملة التى قد يعانى منها الملك الجديد تشارلز الثالث بعد أن لاحظ "أصابعه المنتفخة الحمرا"، حيث تحول الانتباه بعد توليه العرش من عمر 73 عامًا، وحسب ما نشر موقع "الديلى ميل" تم مشاركة الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعى منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
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وقال الطبيب تورم الأصابع هو شىء عانى منه الملك لسنوات، حتى أن الملك نفسه أطلق عليها مازحا "أصابع النقانق" فى عام 2012 أثناء قيامه بجولة فى أستراليا بعد رحلة طويلة، أوضح طبيب بريطانى منذ ذلك الحين أن العديد من الحالات الصحية يمكن أن تكون مسؤولة عن التورم، وكذلك احتباس الماء أو على الأرجح الشيخوخة.
وقال الدكتور جاريث ناى لصحيفة ديلى ستار: "الوذمة هى حالة يبدأ فيها الجسم فى احتباس السوائل فى الأطراف ، وعادةً فى الساقين والكاحلين ولكن أيضًا فى الأصابع ، مما يؤدى إلى انتفاخها"، ويمكن أن يصاب كبار السن بهذا الاضطراب إذا جلسوا لفترات طويلة من الزمن.
تم تصوير الملك تشارلز بأيدٍ وأقدام متورمة عدة مرات، بشكل ملحوظ بعد فترات طويلة قضاها فى الطيران أو السفر إلى البلدان الحارة، وسبب آخر محتمل لـ "للأصابع المنتفخة" هو التهاب المفاصل.
وعلى جانب آخر يتوجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى إدنبره اليوم الاثنين للانضمام إلى أشقائه عندما يُنقل نعش والدته الراحلة الملكة إليزابيث فى موكب مهيب من أحد قصورها الاسكتلندية إلى كاتدرائية سانت جايلز التاريخية بالمدينة.
وسيشارك الملك الجديد أيضا كبار أفراد العائلة المالكة فى صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء، حسبما نشر موقع وكالة رويترز ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما فى قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية فى اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التى اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما. "ديلي ستار"
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