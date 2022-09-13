Advertisement

منوعات

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية... ماذا قال؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-990128-637986801583304773.jpg
Doc-P-990128-637986801583304773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاعت سيدة أردنية تخفيف آلام ابنها البالغ من العمر 21 عاماً بعد أن تبرعت له بكلية بعد عملية جراحية امتدت لسبع ساعات، لوقف معاناة ابنها الذي يعاني من التهاب كبيبات كلوية أدى إلى فشل كلوي مزمن في المرحلة الخامسة.
Advertisement

وقال الطالب في كلية الأعمال بالجامعة الأردنية، محمد ملحم إن والدته تبرعت له بإحدى كليتيها، بعد تعرضه لضمور في الكلى.

وأضاف ملحم أنه أصيب بألم بسيط في جسمه عندما كان في بداية السنة الرابعة من دراسته الجامعية في تخصص المحاسبة.

وكتب الطالب ملحم في منشور له عبر موقع فيسبوك: "وجع صغير أصابني بجسمي وأنا في بداية السنة الرابعة من دراستي لتخصص المحاسبة، طلعت مصاب بضمور في الكلى، كان أصعب إشي عليّ إني أخبر أهلي، كان عندي امتحانات وما قدرت أدرس، ورحت على عيادة عنا بمنطقة طبربور وحكالي لازم تتحول على مستشفى ضروري، ومن هذاك الوقت لهسا وأنا أغلب وقتي بالمستشفى وتعب ونوم والحمد لله".

وتابع: "بعد الامتحانات أسقطت الفصل من شدة الألم، وتبين أنه لازم أغسل كلى، وأنه الكلى عندي مش شغالات ولازم أغسلهم، عشان ما يصير تسمم بالدم ولا سمح الله يؤدي للوفاة، اليوم! إمي إلي ما ببدلها بذهب الدنيا كله، تبرعتلي بكلية من كلاها، ونجحت العملية بفضل الله، ما عندي شي أحكي غير إني بكيت! أمي الحنونة وصاحبة القلب الطيب، أهدتني جزءا منها، الله يخليلي ياك يا إمي ويجمعني فيك في الجنة".

 
(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-13
14:00 | 2022-09-13
08:00 | 2022-09-13
05:00 | 2022-09-13
04:03 | 2022-09-13
03:32 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website