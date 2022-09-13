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ما جديد قضيّة الرجل الذي تزوّج إمرأتين خلال حفل زفاف؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 14:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر الأسبوع الفائت، بقصة الشاب "رشيد بوديوة" الذي تزوج شابتين، خلال حفل زفاف واحد.

وقد تبيّن أن عائلة العروس الأولى لم تكن على علم بالزواج الثاني، بل تفاجأت بالحدث.
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كما كشفت قريبة من عائلة الزوجة الأولى أن الأخيرة كانت رافضة لهذا الزواج، نظراً لأن الشاب عاطل عن العمل ولا يملك مدخولاً ولا سكناً، إلا أنها اضطرت للانصياع بناء على رغبة ابنتها مريم، بحسب ما نقلت صحيفة "الفجر" المحلية.

وأكدت أن العائلة أهدت ابنتها مصاغا ذهبيا وفقا للعادات والتقاليد المتبعة شرق البلاد، فأقدم الزوج على أخذه وبيعه وأعطى ابنتهم حلياً مزوراً كي لا ينكشف أمره، مشيرة إلى أن ابنتها أخفت ما حدث.
 
 
(اخبار الان)

 
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