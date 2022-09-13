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منوعات
ما تفسير نمو الكراهية بين الناس على شبكات التواصل الاجتماعي؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
16:00
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أظهرت دراسة نشرتها مجلة "The Lancet" أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية تساعد في نمو المظاهر العدوانية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وشملت الدراسة أكثر من 4 مليارات مدوّنة على"تويتر" من 773 مدينة بالولايات المتحدة أعوام 2014 - 2020. واتضح أنه كلما كان الجو حارا في الشارع، ازداد نشاط الناس في نشر غضبهم على صفحات الشبكات الاجتماعية، وعلى العكس من ذلك، فإن موجة البرد تساعد في تهدئة المنتقدين الحاقدين.
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وتعد الحرارة ما بين 15 و21 درجة مئوية فوق الصفر درجة الحرارة المثلى للنوايا الحسنة، مع تسجيل أدنى انتشار لتغريدات الكراهية.
وفي ظروف درجات الحرارة من 6 إلى 3 درجات مئوية فوق الصفر ينمو عدد مدوّنات الكراهية على" تويتر" ويصل 12.5٪ من إجمالي عدد المدونات.
أما درجات الحرارة من 42 إلى 45 درجة مئوية فوق الصفر، بصفتها حرارة غير طبيعية، للجهاز العصبي فسجل الباحثون فيها أقصى عدد من العبارات الشريرة، تصل إلى 22٪.
وهناك قاعدة عامة: بمجرد أن ترتفع درجة الحرارة عن 27 درجة مئوية أو تصبح أكثر برودة من 6 درجات مئوية، يبدأ الناس في إظهار كراهيتهم على الإنترنت بشكل أكثر نشاطا. وذلك لأنه كلما زادت درجة الحرارة في الشارع، انخفضت قدرة الشخص على التكيّف والتنظيم الذاتي على مستوى العواطف.
وخلص الباحثون إلى ما يلي: قبل التسرع في التعليق على ما نشره شخص ما أساء إليك، سيكون من الأفضل أن تهدأ قليلا، ربما سيوفر ذلك فرصة لصياغة موقفك بشكل أكثر عقلانية".
(روسيا اليوم)
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