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منوعات
لتفوّقه على ابنتها في المدرسة... سيدة تقتل طفلاً بالسّم
Lebanon 24
14-09-2022
|
08:00
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دسّت سيدة هندية السمّ لطفل البالغ من العمر 13 عاماً لأنه متفوق ويحصل على درجات أعلى من ابنتها في المدرسة الأمر الذي أدى إلى وفاته، بحسب ما اشارت صحيفة الغارديان البريطانية.
وكانت شرطة بودوتشيري اعلنت في الخامس من الشهر الحالي أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً قُتل على يد امرأة ناولته مشروباً غازياً في المدرسة.
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ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن الطفل بالامانيكاندان- الذي دخل إلى المستشفى بسبب ألم شديد في معدته- كشف لوالديه أنه تناول مشروباً قدمته والدة زميلته في الفصل عن طريق حارس المدرسة.
وقد أظهرت كاميرات المراقبة في المدرسة صحة أقوال الطفل لتلقي الشرطة القبض على أم زميلة الضحية، التي اعترفت أنها الفاعلة.
الى ذلك وبحسب تحقيق الشرطة مع الأم، فقد أوضح أن الأم شعرت بالغيرة لأن بالامانيكاندان متفوق على ابنتها في الدراسة ويحصل على علامات أعلى، ما دفعها لوضع حبوب للإسهال في مشروب ناولته له لمنعه من المشاركة في مسابقة سنوية.
وتواجه أم الطفلة تهمة القتل، فيما تم تشريح الجثة قبل تسليمها إلى الوالدين، وقالت الشرطة إن حالة الصبي كانت مستقرة الجمعة، لكنها ساءت يوم السبت، وبعد ذلك أعلنت وفاته.
المصدر: الجديد
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