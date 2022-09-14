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قطع لسانه بسكين إرضاءً لـ”الآلهة”!

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:00
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اقدم فلاح هندي على قطع لسانه طوعاً من أجل تقديمه "قرباناً لآلهة" في معبد هندوسي ما ادى الى دخوله المستشفى بحالة صحية حرجة، بحسب ما اعلنته الشرطة الهندية. 

وفي السياق اشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان الرجل يبلغ من العمر 40 عاماً وقد استخدم "سكين جيب" لقطع لسانه، وأثارت فعلته الذعر بين حشود المتقاطرين إلى المعبد الواقع في أوتار براديش شمالي الهند. 
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بدوره قال المحقق في الشرطة أبهيلاش تيواري إن الفلاح وزوجته أديا طقوساً دينية في البداية ثم أخرج الرجل سكيناً وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد.

وأضاف تيواري أن "عناصر الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا إليه ونقلوه إلى المستشفى بمساعدة المصلين"، وأشار إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها "ضحى" بلسانه لإرضاء آلهة، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.

وفي هذا السياق اشارت "عربي بوست" الى ان هذه الحادثة تأتي  بينما لا تزال الهند تشهد ممارسات تشويه للذات وحتى حالات تضحية بشرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان بمعتقدات خرافية، وفي بعض الأحيان يقدمون على أفعال غريبة لإرضاء الآلهة.

وقد افيد في العام الماضي عن واقعتين مماثلتين في ولايتين هنديتين، إذ قطع شابان عشرينيان لسانيهما لتقديمهما للآلهة.

كما أنه في عام 2020، قطع كاهن هندوسي رأس فلاح وقدمه قرباناً، زاعماً أن إلهاً أمره بذلك في المنام.
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