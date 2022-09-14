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تطورات مفاجئة ستشهدها هذه الأبراج في الأسبوع الأخير من أيلول.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 01:28
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الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2022 يحمل معه الكثير من الحظوظ والتطورات والأحداث الدقيقة لمواليد 4 أبراج، وفقاً لعلماء الفلك والأبراج. هذه الأبراج الأربعة ستكون محظوظة في العمل. ستختفي جميع الصعوبات تقريباً وستظهر فرص جديدة بشكل غير متوقع.

 

 

إليكم الأبراج الأكثر حظاً في الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2022 مهنياً:

 

برج الثور

ترى تقدمك في العمل، وتتمتع بمزيد من الحظ في الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2022. سيتم حل المشكلات السابقة، بحيث يمكنك التركيز أكثر على تحديد أهداف أخرى. تعتبر الفترة هذه هي الأفضل والأجمل. إيّاك إضاعة الوقت. باستطاعتك معالجة الأمور بمهارة والتعامل مع المسؤوليات الطارئة بمرونة. إذا عملت بجد، فستحصل على مكافآت جديرة بالاهتمام. تسير الأمور تدريجياً وتصبح أكثر استقراراً بفضل جهودك. بشكل عام، كل شيء يتقدم بسلاسة، ربما تتلقى أخباراً جيدة حول التقدم لوظيفة في الفترة هذه.

 

برج السرطان

 

يتم الإشادة بك وتشجيعك من قبل رؤسائك على عملك الشاق وتفانيك. إلى جانب ذلك، تأتي الفرص لك في الأسبوع الأخير من شهر أيلول ومن المهم أن تكون سريعاً بما يكفي لاغتنامها. سيكون التحرّك مفيداً ونافعاً حيث ستفتح أمامك أبواب الحوار والتفاهم وستنجح في إيجاد الحلول. يمكنك مناقشة مشكلات العمل مع رؤسائك لتحسين الكفاءة بشكل كبير. أولئك الذين يبحثون عن وظيفة لا ينبغي أن يكونوا في عجلة من أمرهم لأنّ الوظائف غير المناسبة ستجعلهم محبطين، كما أنّ العثور على الوظيفة المناسبة لك سيستغرق وقتاً طويلاً.

 

برج القوس

سيكون عملك أكثر سلاسة في الأسبوع الأخير من شهر أيلول والذي يحمل اليك الاعمال الاكثر انتاجية بعد فترة من الركود كما يحمل معه الانفراج والتقدم. لا يمكن أن تقرر قضايا العمل بنفسك، ولكن يجب مناقشتها وتنسيقها مع الجميع بطريقة حكيمة. لا يتطلب الأمر سوى مواجهة الأمور بشجاعة، من خلال قوتك الخاصة لحلها بشكل مثالي وجميل، وتحويل التحديات إلى فرص لتأكيد قدرتك. لا تتسرع في الاستماع إلى البعض، يمكنك الرجوع إلى اقتراحاتهم ولكن لا يمكن الوثوق بهم تماماً. ثق بنفسك، واستمع فقط إلى العقل، فالكون يحاول إرسال المسارات الصحيحة إلى عقلك.

 

برج الدلو

يعزز الأسبوع الأخير من شهر أيلول الحظوظ، وسيكون لديك جدول عمل جيد جداً. كن على ثقة أنّ العمل الجاد سيؤتي ثماره. وتذكر، إذا كنت تريد المزيد من التطور، فأنت بحاجة إلى العمل الجاد لإثبات نفسك. أولئك الذين يبحثون عن عمل يجب ألا يعتقدوا أنهم لا يستحقون، إذا كانت هناك فرصة جيدة، اغتنمها، ولا تعتقد أن العثور على وظيفة هو مهمة بسيطة. عندما تحصل على وظيفة لأول مرة، ما عليك سوى الذهاب إلى العمل في الوقت المحدد، ولا تتردد في إظهار قدرتك لتُظهر للناس أنّ ما تحصل عليه يستحق كل هذا العناء.

(الجميلة)

 

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المصدر: الجميلة
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