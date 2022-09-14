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طائرة نعش الملكة إليزابيث تحطم رقمًا قياسيًّا عالميًّا

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:50
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حظيت الطائرة التي حملت نعش الملكة إليزابيث الثانية من إدنبرة إلى لندن، بمتابعة آنية قياسية لمسارها على الإنترنت، لتصبح الرحلة الأكثر تعقبًا على الإطلاق.

ووفق موقع تعقب الطيران "فلايت رادار 24"، فقد تتبع حوالي 5 ملايين شخص عبر الإنترنت طائرة نعش الملكة، لدى تحركها، الثلاثاء، من إدنبرة إلى لندن.
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وتتبع نحو 4.79 مليون شخص الرحلة على موقع"فلايت رادار 24"، بينما تابع نفس الحدث 296 ألف شخص آخر، عبر البث الحي على موقع يوتيوب.

وهذا يحطم الرقم القياسي السابق، الذي تحقق الشهر الماضي فقط، خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حيث تم تتبع رحلة طائرتها إلى تايبيه من قبل حوالي 2.9 مليون شخص.

وأمضت طائرة سلاح الجو الملكي التي كانت تقل جثمان الملكة، ساعة و 12 دقيقة في الجو خلال الرحلة. 

وهبطت في مطار نورثولت، الميناء العسكري الجوي الذي يقع على بعد بضع كيلومترات من مطار هيثرو في لندن الكبرى.

(الحرة)
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