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برجك اليوم

Lebanon 24
14-09-2022 | 23:00
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الحمل
الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، ذلك يدفعك حتماً إلى التردّد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان
الثور
قد تمر بتجربة قاسية بحيث يكون هذا اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار
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الجوزاء
تتبدّل الأجواء قليلاً، ويولد بعض التشنّج في حياتك المهنية وربما بعض المشاكل في النصف الثاني من الشهر
السرطان
قد تقوم بسفر أو تفاوض وتحاور وتنافس بعض الجهات على موقع أو منصب، وتطرح تحديات جديدة
الأسد
 تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الزملاء، وتبدي إرادة قوية وشجاعة، وتضع قواعد أخرى لارتباطاتك المهنية
العذراء
كن حذراً جدّاً في المرحلة المقبلة، فالأمور صعبة وقد تصبح أكثر دقّة مع مرور الوقت
الميزان
تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث تجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة
العقرب
عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته
القوس
تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحاً على بعض الأوساط
الجدي
يخف عنك الضغط ويحمل بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً يساعدك في وقت غير منتظر ويأتيك ببعض الاقتراحات
الدلو
نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شراً
الحوت
تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً، وتتسارع الأحداث فتشعر بسعادة أو بارتياح
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