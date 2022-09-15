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قتلت طفليها عام 2018 وهربت إلى هذه الدولة... وبعد 4 سنوات كُشفت الحقيقة!

Lebanon 24
15-09-2022 | 14:00
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أُوقفت في كوريا الجنوبية امرأة تبلغ 42 عاماً يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا، على ما أفادت الشرطة.

وأشارت شرطتا الدولتين إلى أنّ المرأة التي يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، أوقفت بتهمة القتل في كوريا الجنوبية نزولاً عند طلب السلطات النيوزيلندية.
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وأضافت الشرطتان أنها ستخضع لإجراءات تسليم المطلوبين.

وأوضحت شرطة سول في بيان إنّها "قبضت الخميس على المشتبه فيها داخل شقة في أولسان، بعدما كانت تراقبها مستندةً إلى معلومات عن موقعها ولقطات من كاميرات مراقبة".

وشرح البيان أنّ "المشتبه فيها مُتهمة من الشرطة النيوزيلندية بأنها قتلت في منطقة أوكلاند عام 2018 اثنين من أبنائها كانا في حينه يبلغان 7 أعوام و10 أعوام"، مشيراً إلى أنّها "سافرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وكانت مختبئة فيها منذ ذلك الوقت".

 
(سكاي نيوز)
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