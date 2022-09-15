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منوعات
رب ضارة نافعة.. نسى نظارته فربح 200 ألف يورو
Lebanon 24
15-09-2022
|
10:15
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لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأ سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما حوالي 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب "أورو ميليونز" في بداية شهر ايلول بعدما كان الزوج يستخدم نفس الأرقام دائمًا.
وكما يفعل بانتظام، ذهب زوج إلى سوبر ماركت في مدينة غويبافاس الفرنسية ليحاول هذه المرة الفوز بـ127 مليون يورو. ولأنه نسى نظارته في البيت ولم يكن يرى بوضوح، أخطأ الزوج في تاريخ ميلاد زوجته الذي تعود على استخدامه في كل مرة بالإضافة إلى تواريخ ميلاد أقاربه.
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وفي اتصال مع شركة اليانصيب " Française des jeux "، أكدت المساعدة التنفيذية، فاليري لو بيهان لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "خطأ هذا الرجل غير المقصود مكنه من الحصول على 5 أرقام صحيحة في السحب، بالإضافة إلى نجم محظوظ".
وأضافت أنه "واحد من 6 لاعبين في أوروبا فازوا بحوالي 200 ألف يورو. ولو حالفه الحظ أكثر، وحصل على نجم محظوظ ثانٍ، كان سيفوز بالجائزة الكبرى البالغة 127 مليون يورو".
وختمت بالقول: "الزوجان وبعد سنوات من المحاولات، هم سعداء بهذا المكسب الذي وقع بالصدفة ويعتزمان الاستمتاع به مع أحبائهما".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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