مات من الصدمة بعد الحكم بإعدامه!

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كشف مصدر مصري، تفاصيل وفاة شاب متهم بقتل حماه، فور علمه بقرار المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامه.وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بأزمة قلبية حادة فور سماعه حكم القاضي بإعدامه، وذلك أثناء وجوده بالسجن.وأضاف المصدر، أن الشاب كان يحاكم على ذمة قضية قتل حماه، بمساعدة خطيبته ووالدتها، وكذلك إلقاء المتهمين لجثمان المتوفى في الشارع، وذلك بسبب تصرفات المجني عليه، وتحرشه بنجلته خطيبة المتهم المتوفى.