الحمل

يسجل هذا اليوم خسوفاً في منزلك الثاني عشر، أي في برج الحوت، ما قد يعني تغييرات أساسية تحصل في حياتك المهنية

الثور

تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية

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الجوزاء

الخسوف هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة، لأنه يحصل في منزلك الرابع أي في العذراء، فكُن حذراً جداً ولا تتورّط في مشاكل

السرطان

تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء

الأسد

لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك

العذراء

فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك

الميزان

لا تجعل نفسك ضحية للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية

العقرب

يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل

القوس

ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم

الجدي

القمر المكتمل في برج الحوت ينير أمامك الدرب، فتستفيد من فرصة أو تفرح ببعض المستجدات

الدلو

تعرف مزاجاً متقلّباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك، بل التسلّح بالشجاعة ومواجهة الآخرين بحجج منطقية

الحوت

القمر المكتمل في برجك مع الخسوف يشير إلى تغييرات طارئة تحصل في حياتك المهنية كما الشخصية