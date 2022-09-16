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اكتشاف "أقدم قلب في العالم".. كم عمره ولمن يعود؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 02:00
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اكتشف علماء "أقدم قلب في العالم"، في حفرية عمرها 380 مليون عام تعود لسمكة، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ووجد باحثون من جامعة كيرتن في أستراليا أن القلب "محفوظ بشكل رائع" جنبا إلى جنب مع أعضاء أخرى متحجرة، هي معدة وأمعاء وكبد السمكة التي تشبه القرش.
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ويمكن أن يلقي هذا الاكتشاف الضوء على كيفية تطور المخلوقات، بما في ذلك البشر، وفقا للعلماء.
وعثر الباحثون على الحفرية في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا، وقدروا أن القلب يعود لسمكة عاشت خلال العصر الديفوني، الذي يعود إلى ما قبل 419 مليون إلى 359 مليون سنة.

وتشير النتائج التي نُشرت في مجلة "ساينس" العلمية، إلى أن "الأعضاء تأتي من جسم سمكة من عائلة المفصليات، وهي مجموعة منقرضة من الأسماك المدرعة التي لها تشريح مشابه لسمك القرش الحديث".
 
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