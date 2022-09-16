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تصرف مفاجئ من ملك الأردن في الشارع بسبب شرطية (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2022 | 03:45
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في تصرّف فاجأ من خلاله الرأي العام الأردني والعربي، ترجّل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من سيارته لتحية إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني وشكرها على أدائها.

وقال الملك للملازم علا الجالودي بعد أن أوقف موكبه الرسمي خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقاً في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم" .
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