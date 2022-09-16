لماذا الاستراحة القصيرة في العمل ضرورية؟

Advertisement

وفق تحليل جديد، نُشر في مجلة "بلوس وان" أجرته جامعة تيميشوارا الرومانية، واستند إلى مراجعة 22 دراسة، خلال السنوات الثلاثين الماضية، فإن الاستراحة القصيرة في العمل تزيد من النشاط، وتخفف التعب.وقد نظرت الدراسات، التي شملها التحليل، في أثَر فترات الاستراحة لمدة 10 دقائق أو أقل على الطلاب داخل مختبر، أو الموظفين في بيئة العمل، وشملت موظفين من الولايات المتحدة، وهولندا، والصين، والنمسا، وألمانيا، وأستراليا، والبرازيل، واليابان.وتَبيّن أن وقت الاستراحة المستقطَع والقصير يؤثر بشكل إيجابي على الموظفين، الذين يُنفذون أنواعا معينة من الأعمال، تحديدا الإبداعية أو الروتينية منها.كما أشار التقرير إلى أن فترة الاستراحة قد تقلّل من الأخطاء المحتملة، وتساعد الموظف على تركيز انتباهه على المهمة التي ينجزها.الاستراحة المفاجئةفي المقابل، أشارت دراسة ألمانية جديدة إلى أن الاستراحات المفاجئة في العمل، تؤثر سلبا على دماغ الموظفين، وعلى قدرتهم على التركيز مجددا على العمل، بعد الانقطاع عنه.واعتبرت هذه الدراسة أن الموظفين المتقدمين في السن هم الأكثر تأثرا بشكل سلبي بالاستراحة المفاجئة، حيث أظهرت نتائجها أن هناك تأثير لهذا النوع من الاستراحة على هؤلاء حيث عجز معظمهم عن حل مشكلات بسيطة عند معاودة العمل، وفق الباحثين في الجامعة الألمانية التقنية، في مدينة دورتموند.