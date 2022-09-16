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منوعات
ضربه وأجبره على تقبيل قدميه لهذا السبب
Lebanon 24
16-09-2022
|
13:06
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رصدت الأجهزة الأمنية في مصر، مقطع فيديو متداولاً على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب.
والمثير للجدل في الفيديو أن الجاني كان ممسكا بيده حذاء، وأجبر المجني عليه على تقبيل قدمه داخل إحدى المحلات بمحافظة الإسكندرية.
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وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المُعتدى عليه، الظاهر في المقطع المتداول، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين عدم تقدمه ببلاغا فى هذا الشأن، لافتة إلى استدعائه وسؤاله عن الواقعة، فأقر بتعدي أحد الأشخاص عليه وبرفقته شخصان، وجميعهم مقيمون في دائرة قسم شرطة أول العامرية ولهم ماض جنائي.
وقد ضبطت الأجهزة الأمنية الأشخاص المعتدين وبمجرد مواجهتهم بالحقيقة، أقروا بوجود خلافات سابقة بينهم، وباشتراط أحدهم تعديه على المذكور "المعتدى عليه في مقطع الفيديو" بالضرب لإتمام عملية التصالح فأحضروه إلى المحلة في مكان الواقعة، وتعدوا عليه بالضرب على النحو الظاهر في مقطع الفيديو، وقام آخر بتصوير الواقعة مُستخدمًا هاتفه المحمول المضبوط من قبل الشرطة التي شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية.
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