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امرأة تدخل في معركة مع ثعبان ضخم... (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2022 | 13:11
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وثقت كاميرات المراقبة في أحد المباني في تايلاند لحظة مرعبة عندما قفز ثعبان ضخم على امرأة، غارسا أنيابه في قدمها، ما دفعها للدخول في معركة سريعة معه للتخلص منه.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن الحادث وقع يوم 12 أيلول الجاري، داخل مبنى إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
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وفي الفيديو، تظهر 3 نساء تايلانديات يسرن في ممر داخل أحد المباني، ثم تقترب إحداهن من عربة صغيرة وفجأة ينقض ثعبان ضخم عليها، ويغرس أنيابه بقوة في قدمها.
لكن المرأة لا تستسلم، بل تدخل في معركة حياة أو موت، محاولة تخليص قدمها من أنيابه، فتضرب بقدمها الثعبان، حتى تتمكن من التخلص منه في النهاية.

ووفقا لـ"ديلي ميل"، شوهدت المرأة في وقت لاحق وهي تتألم، وتبتعد عن مكان الهجوم داخل المبنى.
وتُظهر صور التقطت بعد الحادث، أن المرأة أصيبت بجروح عميقة في قدمها من أنياب الثعبان.
وتعليقا على الواقعة، قال متحدث باسم الحكومة، إن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المبنى، موضحا أن العواصف الموسمية بين شهري حزيران وتشرين الأول، تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، ما يجعل المناطق السكنية في العاصمة بانكوك معرضة لغزو من حيوانات الحياة البرية، لا سيما الثعابين والكوبرا.
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