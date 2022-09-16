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برجك اليوم

Lebanon 24
16-09-2022 | 23:00
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الحمل

تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة، وتحل قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع مؤسسة أو مرجع كبير.

 

الثور

اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.

 

الجوزاء

قد يطرأ اليوم ما يجعل القرارات صعبة قليلاً، لكنك تتخلص من عثرات تعرقل الخطى وتتجنب نزاعاً قد يسبب لك مشاكل مع الزملاء.

 

السرطان

تتخلص من بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، وتتمتع بقدرات لافتة لتجاوز الصعاب مستفيداً من عامل الوقت.

 

الأسد

تحصل على معلومات أو يهمس لك ببعض الأسرار، حاول أن تصغي الى ما يُقال لك من دون ردود فعل.

 

العذراء

قد يولد هذا اليوم مشكلة في العمل تعانيها وتعيدك إلى أجواء كنت تعتقد أنك تخلصت منها.

 

الميزان

تخلص من أزمة مالية صعبة سببها سوء إدارة بعض الزملاء وعدم اطلاعهم المتواصل على الحسابات.

 

العقرب

رتّب أوضاعك وانتبه لمصاريفك وكن واعياً لمسؤولياتك وواجباتك.

 

القوس

قد تعالج مسألة مستحقات ديون أو ضرائب، وتجبر على مواجهة واقع لا يروقك.

 

الجدي

تجتمع اليوم ببعض زملاء المهنة وتتناقش وإياهم في سبل تطور العمل.

 

الدلو

الخسوف الحاصل في برج الحوت، يتحدث عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية، فأنجز قدر المستطاع مهامك بنفسك.

 

الحوت

يدقّ النجاح بابك مجدداً وبانتظارك مشروع عمل كبير يعرض عليك سيغيّر مجرى حياتك.

(السومرية)

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