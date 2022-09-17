الفرج الكبير آتٍ في حياة مواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينها؟

قد يحدث الفرج الكبير بعد صبر طويل في حياة مواليد 5 ابراج. وقد يرتبط السبب بقدرتهم على التحمل واخذ القرارات الصائبة في بعض الاوقات العصيبة. ومن الممكن ان يعود هذا ايضاً الى الطاقة التي يتمتعون بها والتي تساعدهم على التحكم بالظروف التي يعيشونها. ولهذا يمكن القول ان الفرج الكبير آت بعد الصبر الطويل في حياة مواليد 5 ابراج.

الثور

يعتبر من اكثر مواليد الابراج قدرة على التحمل. فهو يتمتع بالطباع الهادئة والطاقة التي تساعده على التحكم بانفعالاته. ولهذا من الممكن ان يتم الاعتماد عليه من اجل ايجاد حل للازمات. كما انه قادر على لعب دور الوسيط في النزاعات. وهذا ما يكسبه الكثير من الشعبية ويساعده على الحصول على المساعدة في الاوقات الصعبة. ومن الصفات التي تمكنه من بلوغ الفرج ايضاً عدم مواجهته التصرفات السلبية بأخرى مماثلة. ولهذا يحب الجميع مجالسته والتحدث اليه.

الجوزاء

يعد هذا المولود من الاكثر صلابة وقدرة على ايجاد المنافذ في الطرقات المسدودة. فهو صبور الى حد كبير. كما انه لا يحب التذمر ولا التعبير عن سخطه وان كانت الظروف التي يعيشها تدفع الى ذلك. وهو سريع البديهة ويحسن التصرف في المواقف الحرجة. ولهذا نادراً ما تواجهه اي مشكلة عصية على الحل.

العقرب

من ابرز الصفات التي تساعد هذا المولود على بلوغ الفرج بعد انتظار طويل الميل الى تقديم المساعدة لمن يحتاج الى ذلك. ولهذا يبادله الكثيرون بالمثل في اوقات ازماته. كما انه شخص لطيف ويحظى بمحبة الجميع. وهو دائم الابتسام وان كان يتألم. فهو لا يحب ان يظهر ألمه للآخرين. بل انه يحرص على ابراز مكامن القوة في شخصيته. ولهذا لا يمكن ان يستضعفه احد ولا ان يستغل طيبته احد. ومن ابرز صفاته ايضاً الحذر وعدم اخذ القرارات المتسرعة

الدلو

ينتظر مولود الدلو الحلول للمشاكل من دون ان يكثر من الشكوى. فهو غالباً ما يصمت ويتحمل بمفرده تبعات الظروف الصعبة. كما انه يرى ان الحياة تتكون من مراحل متناقضة تراوح بين الفرح والحزن، بين المشكلة والحل، بين النور والعتمة. ولهذا فإنه يواجه المخاطر بالكثير من الحكمة ويبدي الكثير من الصلابة في اوقات الازمات. والبنسبة اليه لكل مشكلة حل ولكل ازمة نهاية وان بدت في الوقت الراهن بعيدة.

الحوت

يعتبر من اكثر مواليد الابراج هدوءًا. فهو لا يعبر عن استيائه بصوت مرتفع. كما انه عملي ويسارع الى ايجاد الحلول للأزمات التي يمكن ان يواجهها بعيداً عن العاطفة. وهو محب للانضباط والالتزام بالقواعد وان كانت بعض الظروف الصعبة لا تسمح له بذلك. كما انه يصر على اتمام المهمات على اكمل وجه اياً تكن العراقيل التي قد تمنع هذا. ولهذا الفرج الكبير بعد الصبر الطويل آت بالنسبة الى مواليد 5 ابراج منهم مولود الدلو.

(الجميلة)