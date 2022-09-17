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بلمح البصر.. طالب ينقذ طفلا من دهس محتم شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2022 | 05:00
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أقدم طالب على إنقاذ طفل من دهس محتّم تحت عجلات سيارة مسرعة أمام باب مدرسة ابتدائية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير في السعودية، لحظة انصراف التلاميذ من دوامهم.

 

وانتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ما حدث.

طالب ينقذ طفلاً من #الدهس بـ #بيشة.. وإدارة مدرسته تُكرمه https://t.co/8zcYx1zh4m pic.twitter.com/vsl1rQCMox

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بلمح البصر

وظهر الطالب عمر عبدالرحمن الشهراني، وهو ينقض فجأة وبلمح البصر بمجرد أن لمح سيارة مسرعة، ليمنع طفلاً كان يركض باتجاهها.

 

وبسبب نباهة الصغير وفراسته، منع موت الطفل المحتم تحت عجلات السيارة.

 

إلى ذلك، ومع انتشار الفيديو، انقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فبينما أشاد الجميع بذكاء الطالب ونباهته، أنزلوا اللوم على السيارة المسرعة في محيط مدرسة تعج بالصغار، وأيضاً على والد الطفل الذي ترك صغيره يتبختر في الشارع وسط خطر السيارات المسرعة.

 

بدورها، كرمت إدارة المدرسة الطالب عبدالرحمن على موقفه الشجاع، وقدمت له شهادة شكر وتقدير للدور البطولي الذي قام به.

(العربية)
المصدر: العربية

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