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عقدت قرانها بنفسها وأدت دور المأذون.. فيديو ينتشر ويُثير الجدل!

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:00
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تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عروسا تعقد قرانها بنفسها، في حادثة أثارت تفاعلا واسعا في مصر ولاقت العروس على إثرها انتقادات لاذعة.

 

 فقد قررت الشابة زينة أشرف أن تؤدي دور المأذون وأن تعقد قرانها بنفسها، وظهرت وهي جالسة إلى جوار زوجها ووالدها.

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A post shared by أحمد إبراهيم - Ahmed ibrahim (@ahmeedibrahimm)


 
 

وفي الفيديو ظهر والد "البلوغر" أحمد ابراهيم، الذي تولى عقد القران والقيام بكل ما يتعلق بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع العروسين، بينما تولت زينة بنفسها إجراءات الإشهار وظهر زوجها وهو يردد من خلفها الكلام.

A post shared by أحمد إبراهيم - Ahmed ibrahim (@ahmeedibrahimm)

 

 
 
 

وعقب انتشار المشهد المثير للجدل، والذي انقسم على اثره الشارع المصري بين مؤيد للخطوة ومعارض يجد فيها خروج عن العادات والتقاليد، أشار إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر إلى أن العقد يعد شرعيا، لاكتمال الشروط الشرعية القانونية وقبول ولي أمر العروسة.

(lbci)

 

 

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