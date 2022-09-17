مشجع يُطلق قذيفة مضادة للدبابات داخل ملعب.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

في مشهد غريب، أطلق مشجع في مباراة ناديي بليتفيتش وسوكولاك بالدوري الكرواتي لكرة القدم قذيفة مضادة للدبابات وسط ملعب .

ويظهر المشجع في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق قذيفة يدوية (zola) مضادة للدبابات تجاه اللاعبين أثناء المباراة .

واعتقلت الشرطة المشجع وفتحت تحقيقا بالحادث .

(تركيا الآن)