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تسبب سباق بين سيارتين بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في إصابة رجل أمن مسن يعمل بأحد المولات تحت الإنشاء في المنطقة بجروح خطيرة.وتعرض فرد الأمن الذي يبلغ من العمر 69 عاما، للدهس من سيارة يقودها شخص مجهول، وأصيب بكسور في منطقة الحوض وشرخ بالقدم اليسرى وقطع بوتر القدم اليمنى، وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وفقا لما نشره موقع "كايرو 24"، الجمعة.ورصد مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المولات القريبة من الواقعة لحظة الدهس، حيث ظهر الرجل المسن يجلس على كرسي أعلى الرصيف المواجه للطريق العمومي في فترة الاستراحة من عمله.وفجأة ظهرت سيارتين تتسابقان أعلى الطريق، فانحرفت إحداهما وصعدت على الرصيف، فاصطدمت بالرجل المسن، ولاذ قائدها بالفرار، وفقا لمقطع فيديو نشره "كايرو 24".وقال فرد الأمن الذي يرقد في سريره منذ وقوع الحادثة، "كنت هموت شالوني من على الأرض شيل، عربية شالتني والتانية كملت عليا دهس"، وفقا لموقع "المصري اليوم".وطالب الرجل الستيني الجهات المختصة بالقبض على المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان حول ملابسات الواقعة.وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الجمعة، فريق بحث لضبط قائد السيارة الذي دهس فرد الأمن، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة.وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر محضر بالحادثة وتولت النيابة العامة التحقيق، وفقا لموقع "الدستور".