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حديقة حيوانات موسكو تبقي دبًا جريحًا لديها لهذا السبب

Lebanon 24
17-09-2022 | 05:51
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قررت حديقة حيوانات في العاصمة الروسية موسكو، الإبقاء على دب جريح في الحديقة، تم العثور عليه في جزيرة ديكسون القطبية في إقليم كراسنويارسك.
وقالت سفيتلانا أكولوفا، المديرة العامة لحديقة حيوانات موسكو، للصحفيين الجمعة، إن دب ديكسون الجريح سيبقى في الحديقة، لأنه من المستحيل أن يظل على قيد الحياة في البرية بمثل هذه الإصابة، وسيتم إعادة تجهيز مكان من أجله.
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وقالت أكولوفا "من المستحيل بالطبع الذهاب إلى البرية مع مثل هذه الإصابة. سيبقى في حديقة حيوانات موسكو" ، مشيرة إلى أن الدب اسمه ديكسون.
 
وفقًا لها، سيتم إعادة تجهيز المكان الذي يعيش فيه الدب الآن حتى يتمكن الدب من الخروج في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب هيكل رفع خاص في المسبح، سيكون قادرا على رفع الدب في حالة عدم تمكنه من السباحة.
هذا وتم العثور على دب قطبي مصاب في وقت سابق في إقليم كراسنويارسك، وفي اليوم التالي نُقل إلى موسكو لتلقي العلاج. وأثناء الفحص، عثر على جرح في كتفه الأيسر جراء طلق ناري وشلل جزئي في الأطراف الخلفية وجفاف شديد وشلل في الجزء الخلفي من الجسم. يمكن للدب فقط تحريك رأسه والكفوف الأمامية.
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