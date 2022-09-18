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"احتفالا ببلوغه الـ60... "الرجل العنكبوت" يتسلق ناطحة سحاب

Lebanon 24
18-09-2022 | 02:00
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تسلق آلان روبير، المتسلق الحر الملقب "بالرجل العنكبوت الفرنسي"، ناطحة سحاب مؤلفة من 48 طابقا في باريس، محققا الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين.

بملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة مبنى تور توتال إنرجيز الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا في حي الأعمال لا ديفونس بالعاصمة الفرنسية.
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قال روبير، الذي كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضي، "أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد شيئا. لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة".

وأضاف لرويترز "وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".

كان روبير، الذي أراد أيضا استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج توتال إنرجيز في مناسبات عديدة.

وبدأ روبير التسلق في عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالينس بجنوب فرنسا. بدأ التسلق بمفرده في عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.
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