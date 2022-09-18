Advertisement

منوعات

مهرجان الجعة الأشهر في العالم... يستقبل ملايين السياح!

Lebanon 24
18-09-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-991708-637990915381818203.jpg
Doc-P-991708-637990915381818203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعيد افتتاح مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني للجعة (البيرة) بعد إغلاقه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.
وافتتح عمدة مدينة ميونيخ الألمانية، ديتر رايتر، أمس السبت، أول برميل جعة بالضربات الثلاث التقليدية، إيذانا بانطلاق فعاليات مهرجان "أكتوبر فيست".
Advertisement

وتم نصب الخيام ودولاب الملاهي "عجلة فيريس" وأفعوانية. وعلق خبز الزنجبيل المشكل على هيئة قلوب على الأكشاك، وتم تحميص كيلوغرامات من اللوز ليلتهمها الزائرون.

ويجذب أكبر مهرجان تقليدي للجعة ملايين السياح من أنحاء العالم إلى مدينة ميونيخ الألمانية الجنوبية.

وفي 2019، حضر مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني 6.3 مليون زائر. ويستمر المهرجان حتى 3 أكتوبر المقبل، دون قيود كورونا."RT"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-09-18
09:21 | 2022-09-18
08:00 | 2022-09-18
07:00 | 2022-09-18
05:03 | 2022-09-18
05:00 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website