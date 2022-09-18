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قطّة تقرع جرس باب منزل عائلتها بعدما تاهت لأيام!

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:00
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التقطت كاميرا مراقبة لعائلة في مدينة نيويورك لحظة عودة قطتها المفقودة إلى المنزل بعد أربعة أيامٍ وقرعها جرس الباب.

وفي التفاصيل، قالت ستيفاني وايتلي إنّ قطّتها "ليلي" البالغة من العمر 8 أعوام، لم تنجح في العودة إلى منزل العائلة بعدما انتقلوا إلى منزلٍ جديدٍ في لونغ آيلند.
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وأضافت ستيفاني "عادةً تعود إلى المنزل، لكن هذه المرّة كانت مختلفة".  وبعد أربعةٍ أيامٍ على فقدانها، عادت "ليلي" وقرعت جرس المنزل كما أظهرت كاميرا المراقبة وذلك كي تفتح لها العائلة الباب.
 
المصدر: lbc
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