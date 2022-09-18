بعد اتفاق... قتل زوجته في المقبرة ثم انتحر!

قتل رجل مسن زوجته العجوز في مقبرة في النمسا ثم انتحر، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة.



وتم اكتشاف الجثتين أول من أمس الجمعة في مدينة غراتس بالقرب من قبرها المحجوز سابقاً.



وعثر المحققون على مذكرة اتفاق الزوجين على الانتحار في مكان الحادث أشار فيها الرجل (75 عاماً) إلى أن الدافع الذي جعله يقدم على ذلك هو مرض زوجته (71 عاماً) وهي قعيدة على كرسي متحرك.

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