Advertisement

منوعات

عجائب بريطانيا... حتى النحل يتم إخبارهم بوفاة الملكة اليزابيت

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:03
A-
A+
Doc-P-991755-637990995941380389.jpg
Doc-P-991755-637990995941380389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تردد أصداء أنباء وفاة الملكة إليزابيث الثانية في جميع أنحاء العالم، حيّر عنوان رئيسي نشرته صحيفة ديلي ميل حصريا كثيرين، وكان "أبلغ مربي النحل الملكي نحل الملكة أن الملكة ماتت وأن الملك تشارلز هو سيدها الجديد في تقليد غريب يعود إلى قرون خلت". وتناول القصة دانيال فيكتور في مقال في نيويورك تايمز.
Advertisement

ويطرح هنا تساؤل "هل كان النحل بحاجة إلى إخبارها بشؤون الإنسان؟ هل سيكون لديها أي نوع من الآراء حول هذا الموضوع؟

أخبر مربي النحل الملكي في القصر جون تشابل (79 عاما) ديلي ميل كيف سافر إلى قصر باكنغهام وكلارنس هاوس الجمعة الماضي بعد أنباء وفاة الملكة لتنفيذ الطقوس، حيث وضع شرائط سوداء مربوطة في أقواس على خلايا النحل، موطن عشرات الآلاف من النحل، قبل أن يخبرها أن سيدتها ماتت وأن سيدا جديدا سيكون هو المسؤول من الآن فصاعدا.

ثم حث النحل على أن تكون جيدة مع سيدها الجديد.

ترتكز هذه الطقوس الغريبة على "خرافة قديمة" مفادها أن عدم إخبار النحل بتغيير المالك سيؤدي إلى عدم إنتاج النحل العسل، وترك الخلية أو حتى الموت.

لكن بعض مربي النحل مدعومين من قبل مؤرخي الفولكلور يقولون إن "إخبار النحل" ممارسة معتادة تعود إلى قرون.


وقال مارك نورمان، عالم الفولكلور ومؤلف كتاب "النحل والعادات الأخرى.. فولكلور الحرف الريفية" إن "إخبار النحل" عادة تمارس في بريطانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.

وينص التقليد على أن النحل كأعضاء في الأسرة يجب أن تكون على علم بأحداث الحياة الرئيسية في الأسرة، خاصة المواليد والوفيات.

وكان النحالون يطرقون كل خلية، وينقلون الأخبار، وربما يغطون الخلية بقطعة قماش سوداء خلال فترة الحداد. وقال نورمان إن هذه الممارسة شائعة في بريطانيا ولكنها موجودة أيضا في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا.

وقال ستيفن فليمنغ (يربي النحل منذ 25 عاما، ورئيس التحرير المشارك لمجلة "بي كرافت"، وهي مجلة لمربي النحل البريطانيين) إنه قام ذات مرة بأداء التقليد بعد وفاة صديق، قال إنه ذهب إلى نحلات الصديق، وطرق بهدوء خلايا النحل وأخبرها بالأخبار. "الجزيرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-09-18
09:21 | 2022-09-18
08:00 | 2022-09-18
07:00 | 2022-09-18
05:00 | 2022-09-18
02:30 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website