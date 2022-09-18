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حدث نادر الوقوع... كرة نارية غامضة تحلّق في السماء

Lebanon 24
18-09-2022 | 09:21
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في مشهد لافت رُصدت كرة نارية ساطعة وغامضة وهي تحلق في سماء اسكتلندا وأجزاء من أيرلندا والمملكة المتحدة ليلة الأربعاء، حيث تمكن مئات الأشخاص من رؤية الكرة الملتهبة التي أضاءت الليل وحلقت لمدة تراوحت بين 10-20 ثانية، في حدث نادر الوقوع، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة CNN لشؤون الفضاء والدفاع، كريستين فيشر. "CNN العربية"
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