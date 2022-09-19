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استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل... اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
19-09-2022 | 02:27
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نجح فريق طبي مصري في استخراج "إطار دراجة هوائية "من بطن طفل وإنقاذه من الموت المحقق، في واقعة مذهلة لا تصدق.

وفوجئ أطباء المستشفى التعليمي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، بأسرة تستنجد بهم لإنقاذ طفلهم البالغ من العمر 12 عاما، حيث كان يلهو بدراجته الهوائية في شوارع قريته نشوان وسقط على الأرض، واخترق إطار القيادة بطنه محدثا بها إصابات بليغة وقاتلة.
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وتم على الفور نقل الطفل لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشاف للبطن وإجراء جراحة عاجلة، حيث تم استخراج "الإطار" المكسور داخل بطنه.

وقال الدكتور محمد فتحي طاحون، مدير المستشفى، إن حالة الطفل كانت حرجة جدا وسيئة للغاية بسبب الآلام الحادة والنزيف المستمر، وتم التعامل الفوري وعمل الفحوص والتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حياته وتحسنت حالته بشكل ملحوظ بعد ساعات من التدخل الجراحي.

وأضاف أن الطفل يخضع حاليا للملاحظة الطبية، وتجرى له كافة الرعاية اللازمة. "العربية" 
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