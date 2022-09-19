"هتصرفي عليهم إزاي"... وزير الصحة المصري يوبخ أمّاً أمام الجميع! (فيديو)

انفعل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار على سيدة مصرية بعدما علم أنها أنجبت 5 أطفال، وناشد السيدات ضرورة تحديد النسل ومساعدة الدولة في التقدم.وخلال ندوة توعوية عن تحديد النسل في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط جنوب القاهرة، حذر عبد الغفار من كثرة الإنجاب وخطورة ذلك على الأم والأبناء.ولفتت وسائل إعلام محلية أن الوزير انفعل في وجه السيدة وسألها: "هتعلميهم وهتصرفي عليهم إزاي؟"، مؤكداً أن "الإنجاب الكثير يضر بصحتكم وبأطفالكم".

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية ومركزا طبياً بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".وطالب عبد الغفار مديرية الصحة بأسيوط بتكثيف ندوات التوعية للحد من زيادة معدلات الإنجاب، لافتاً إلى أن أسيوط من أعلى محافظات الجمهورية في معدلات الإنجاب، وهو ما لا يتماشى مع سياسة الوزارة للحد من ارتفاع الإنجاب.هذا التصرف من وزير الصحة المصري قوبل برفض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا الطريقة التي رد بها المسؤول المصري، بيد أن آخرين يرون أن رده يأتي ترجمة للتوجهات الحكومية ورغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحد من النسل.