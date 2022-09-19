27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"هتصرفي عليهم إزاي"... وزير الصحة المصري يوبخ أمّاً أمام الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
19-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انفعل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار على سيدة مصرية بعدما علم أنها أنجبت 5 أطفال، وناشد السيدات ضرورة تحديد النسل ومساعدة الدولة في التقدم.
وخلال ندوة توعوية عن تحديد النسل في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط جنوب القاهرة، حذر عبد الغفار من كثرة الإنجاب وخطورة ذلك على الأم والأبناء.
Advertisement
ولفتت وسائل إعلام محلية أن الوزير انفعل في وجه السيدة وسألها: "هتعلميهم وهتصرفي عليهم إزاي؟"، مؤكداً أن "الإنجاب الكثير يضر بصحتكم وبأطفالكم".
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية ومركزا طبياً بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
وطالب عبد الغفار مديرية الصحة بأسيوط بتكثيف ندوات التوعية للحد من زيادة معدلات الإنجاب، لافتاً إلى أن أسيوط من أعلى محافظات الجمهورية في معدلات الإنجاب، وهو ما لا يتماشى مع سياسة الوزارة للحد من ارتفاع الإنجاب.
هذا التصرف من وزير الصحة المصري قوبل برفض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا الطريقة التي رد بها المسؤول المصري، بيد أن آخرين يرون أن رده يأتي ترجمة للتوجهات الحكومية ورغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحد من النسل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟
15:00 | 2022-09-18
18/09/2022 03:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مروّعة.. حادثٌ خطير في البقاع وصورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
لحظات مروّعة.. حادثٌ خطير في البقاع وصورٌ توثق ما جرى
13:40 | 2022-09-18
18/09/2022 01:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي بشأن سحب الدولار.. هذا ما سيحدُث خلال ساعات
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي بشأن سحب الدولار.. هذا ما سيحدُث خلال ساعات
02:43 | 2022-09-19
19/09/2022 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل توقّفت؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل توقّفت؟
12:57 | 2022-09-18
18/09/2022 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2022-09-19
19/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-09-19
خسائر جمة بسبب الأجهزة الرقمية تلحق بربع أو ثلث حياة الإنسان!
09:50 | 2022-09-19
في أول لقاء جمعهما.. هذا ما كشفته الملكة رانيا عن الملكة إليزابيث
05:00 | 2022-09-19
الصداقات... هل تضيف سعادة الى حياتك؟
03:46 | 2022-09-19
لأكثر من 70 سنة... رسائل متبادلة بين الملكة اليزابيت وامرأة مجهولة
03:36 | 2022-09-19
الأمطار وصلت.. إليكم تفاصيل حال الطقس
02:27 | 2022-09-19
استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل... اليكم القصة كاملة
فيديو
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
19/09/2022 19:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
19/09/2022 19:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
19/09/2022 19:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact