داخل ماكدونالدز.. فيديو يرصد "هجوما مروعا" بالفأس

Advertisement

عاش زبائن أحد فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في نيويورك، تجربة مرعبة، بعد أن قام رجل بإخراج فأس من حقيبته وتدمير المكان وتهديد الموجودين.وذكر شهود عيان تفاصيل ما حدث، قائلين إن مايكل بالاسيوس (31 عاما)، اقترب من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها، لكنها رفضته، فاستشاط غضبا.ووثق الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالانقضاض على الرجل الهائج، موجهين لكمات له فيما وقف بهدوء.ثم قام الرجل بإخراج فأس من حقيبته وبدأ في تدمير المكان، محطما طاولات وحائط زجاجي، في مشهد مخيف وثقته كاميرا هاتف محمول.