Advertisement

منوعات

داخل ماكدونالدز.. فيديو يرصد "هجوما مروعا" بالفأس

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-992104-637992093077608072.png
Doc-P-992104-637992093077608072.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاش زبائن أحد فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في نيويورك، تجربة مرعبة، بعد أن قام رجل بإخراج فأس من حقيبته وتدمير المكان وتهديد الموجودين.

وذكر شهود عيان تفاصيل ما حدث، قائلين إن مايكل بالاسيوس (31 عاما)، اقترب من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها، لكنها رفضته، فاستشاط غضبا.
Advertisement

ووثق الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالانقضاض على الرجل الهائج، موجهين لكمات له فيما وقف بهدوء.

ثم قام الرجل بإخراج فأس من حقيبته وبدأ في تدمير المكان، محطما طاولات وحائط زجاجي، في مشهد مخيف وثقته كاميرا هاتف محمول.
 
كما قام بالاسيوس بضرب رجل كان يجلس برفقة أصدقائه لتناول الطعام في "ماكدونالدز".

وبعد هذا الهجوم، استقل بالاسيوس دراجته وغادر المكان، إلا أن الشرطة اعتقلته في وقت لاحق ووجهت له تهم إجرامية من الدرجة الرابعة وحيازة أسلحة.
 
www.youtube.com/watch?v=qvmgUF4opTA
 
(سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-19
11:00 | 2022-09-19
09:50 | 2022-09-19
08:00 | 2022-09-19
05:00 | 2022-09-19
03:46 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website