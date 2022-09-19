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برجك اليوم

Lebanon 24
19-09-2022 | 23:00
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الحمل

تفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.

 

الثور

الحظ الكبير إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

 

الجوزاء

قد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدة.

 

السرطان

تطرأ بعض الأحداث لتسبّب لك المشكلات أو الفشل، عزز العلاقات المهنية وابتعد عن الأشخاص الغامضين.

 

الأسد

تفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.

العذراء

وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.

 

الميزان

يشجعك هذا اليوم على إحداث تغييرات وتعديلات في حياتك المهنية.

 

العقرب

تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابك.

 

القوس

اطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديد.

 

الجدي

تحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاء.

 

الدلو

تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك.

 

الحوت

ركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وبانتظارك منصب حساس.

(السومرية)
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المصدر: السومرية
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