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في هذه المدرسة... حصة مخصصة للنوم

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:00
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هل تعاني مع طفلك من أجل إيقاظه للمدرسة كل صباح؟ بالتأكيد يمر الملايين حول العالم بهذه التجربة ويشكون عدم حصول أطفالهم على ما يكفيهم من النوم.

لكن مع دخول العام الدراسي الجديد، بدأت مدارس صينية الاستعانة بمقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة.
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وتسمح التجربة للطلاب بالحصول على قيلولة في فصولهم وقت الظهيرة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية.

وقال المصدر إن الصور التقطت في مدرسة بمدينة كينهوانغداو التابعة لمقاطعة خيبي شمال شرقي الصين.

ويتعين على الطلاب إحضار أغطيتهم ووسائدهم الخاصة معهم، من أجل الاستمتاع بقسط من الراحة وسط اليوم الدراسي. "سكاي نيوز عربية" 
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